Faut-il arrêter de laver nos vêtements?

“En gros, dans la vie, la règle de base : si vous ne devez pas absolument nettoyer quelque chose, ne le faites pas.”

La créatrice de mode Stella McCartney l’a déclaré dans une interview accordée à l’Observer ce week-end, ajoutant qu’elle avait reçu le tuyau alors qu’elle travaillait pour des tailleurs sur mesure dans le prestigieux quartier de Savile Row à Londres.

Au lieu de cela, dit-elle, la “règle” est de “laisser sécher la saleté et de la brosser”.

C’était peut-être un commentaire anodin à la fin de l’entrevue, mais quelque chose dans cette phrase est resté gravé dans la mémoire des lecteurs – dont plusieurs font plusieurs brassées de lessive par semaine.

Alors, a-t-elle raison ? Est-il préférable d’éviter de laver vos vêtements ?

Détruire la planète une microfibre à la fois

Ce n’est pas la première fois que McCartney recommande de ne pas laver nos vêtements.

En fait, elle préconise depuis longtemps d’éviter la machine à laver – à la fois pour la longévité des vêtements, mais aussi en raison de l’impact de leur lavage sur l’environnement.

Laura Diáz Sánchez, de la Plastic Soup Foundation, est d’accord avec ce point de vue, particulièrement en ce qui concerne les vêtements de ville, qui contiennent davantage de matières synthétiques comme le polyester et l’acrylique.

“Chaque fois que nous lavons nos vêtements, en moyenne neuf millions de microfibres [en plastique] sont libérées dans l’environnement “, dit-elle à BBC News.

“La façon dont nous lavons nos vêtements influe sur cela, ainsi que sur la façon dont nos vêtements sont fabriqués – mais plus nous lavons nos vêtements, plus des microfibres sont libérées.

Lorsque vous faites une lessive, elle recommande de régler la machine à une température plus basse et d’utiliser un détergent liquide : “Le détergent en poudre crée plus de friction entre les vêtements[pendant le lavage], donc plus de fibres sont libérées, alors que le savon liquide est plus lisse. Moins il y a de friction, moins il y a de fibres libérées.”

Elle déconseille de surcharger les machines à laver pour la même raison : moins il y a de vêtements dans le tambour, moins il y a de friction.

L’art d’entretenir les vêtements

Mais il ne s’agit pas seulement de microfibres.

Laver un vêtement trop souvent peut raccourcir considérablement sa durée de vie, ce qui signifie que vous êtes plus susceptible de le jeter et d’acheter quelque chose de neuf.

Andrew Groves, directeur du cours de design de mode à l’Université de Westminster, explique à BBC News que le frottement dans les machines à laver est ce qui élimine les taches, mais aussi ce qui déforme la forme et la couleur des vêtements.

“J’ai dans ma garde-robe des vêtements que j’ai depuis des décennies qui ont l’air tout neufs, simplement parce que je sais comment en prendre soin “, dit-il, ajoutant que cela vaut aussi bien pour les pièces haut de gamme que pour les vêtements de tous les jours. Mieux vous prenez soin de vos vêtements, dit-il, plus ils durent longtemps et plus votre mode est durable.

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Mettre de la lingerie dans une machine à laver peut déformer la forme et endommager le tissu.

C’est particulièrement vrai dans le domaine de la lingerie. McCartney a déclaré à l’Observer qu’elle “ne changerait pas son soutien-gorge tous les jours “, ce que la créatrice de lingerie Naomi De Haan approuve.

Le conseil de Mme De Haan aux personnes qui achètent chez elle, Edge O’ Beyond, est de laver les soutiens-gorge à la main à l’eau tiède après environ cinq utilisations avec quelque chose de doux comme du shampooing pour bébé.

Bien que les articles qu’elle vend soient davantage du luxe, elle indique à BBC News que ce conseil s’applique également aux sous-vêtements ordinaires – même si elle dit que les soutiens-gorge de sport devraient être lavés plus souvent.

“Le lavage en machine peut détruire des choses comme la dentelle délicate ou la soie. Il peut aussi faire sortir les fils, faire pâlir les couleurs, et s’il y a un bonnet moulé, il peut tout déformer”, dit-elle.

Si vous devez absolument laver en machine, ajoute-t-elle : “Fermez toujours le crochet pour éviter tout accroc, utilisez un sac de lingerie, ne lavez pas à l’eau trop chaude, et redonnez-lui forme quand il est sorti et suspendez-le pour le sécher ou couchez-le sur une surface plane.”

Mais le plus important, c’est de ne jamais, jamais, jamais, sécher au sèche-linge.

Laissez vos jean tranquilles

Sarah Clayton, responsable de la campagne Love Your Clothes de l’association caritative Wrap, suggère également de ne pas laver vos jeans, mais de les aérer entre les vêtements : “S’ils ont une tache, vous pourriez essayer de la nettoyer à l’eau plutôt que de laver tout le vêtement.”

Laisser son jean sans être lavé peut sembler un peu désagréable, mais un homme très au fait du sujet ne jure que par cela – Chip Bergh, le PDG de Levi’s.

Copyright de l’image GETTY IMAGES Image caption Si Chip Bergh ne lave pas son jean, tu ne devrais pas non plus.

Les gens ont été un peu troublés en mai 2014 lorsque M. Bergh a fièrement déclaré que la paire de jeans qu’il portait à l’époque n’avait jamais été lavée.

Près de cinq ans plus tard en mars de cette année, et il a dit à la chaîne américaine CNN qu’il ne les avait toujours pas lavés – bien que le pantalon ait maintenant une dizaine d’années.

M. Groves est d’accord avec M. Bergh et recommande de mettre des jeans dans le congélateur afin de tuer les microbes à la place.

“La plupart des gens que je connais ne le lavent pas du tout leurs jean”, dit-il.

“Ce qui peut paraître étrange, c’est une paire de jeans qu’ils portent tous les jours. Mais c’est généralement parce qu’ils ne veulent pas que la couleur s’estompe”, explique-t-il.

Un comportement qu’il espère que les gens appliqueront à tous leurs vêtements – pas seulement à leurs jeans.