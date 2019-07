Faux billets: 2 Bissau-Guinéens arrêtés à Ziguinchor

Deux agents de sécurité de nationalité Bissau-guinéenne ont été arrêtés par les policiers du commissariat urbain de Ziguinchor en possession de faux billets d’un montant de 42 700 mille euros, soit 27 968 500 francs CFA.

Ils sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, utilisation, distribution et détention en connaissance de cause de signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, faux et usages de faux, escroquerie et blanchiment d’argent.

Selon Enquête, tout a commencé jeudi dernier, en fin de journée, quand les hommes du commissaire Mamadou Diallo ont été avertis par un commerçant. Il leur a soufflé que deux personnes voulaient échanger une importante somme en euros contre du franc CFA. Les éléments de la brigade de recherches et d’intervention sont descendus sur les lieux pour arrêter illico presto le duo. C’est ainsi qu’ils ont pu identifier les présumés malfaiteurs.