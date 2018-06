Un autre faux douanier arrêté

La série des affaires d’usurpation de fonction touchant les hommes de tenue se poursuit. Après le faux douanier, Amdy Laye Mbengue et le faux gendarme, voici, aujourd’hui, qu’un autre faux douanier vient d’être démasqué et arrêté. Le « gus » selon Les Echos, a été alpagué samedi dernier chez li avec un important arsenal de confection de faux documents notamment de cartes grises. Le mis en cause était au courant de toutes les activités de la Douane et parvenait à confectionner des insignes et des attributs des douaniers à l’aide d’un ordinateur, d’une imprimante et d’accessoires découverts dans sa chambre. Le faux douanier, qui sera déféré au Parquet est sous la menace des chefs d’accusation de faux et usage de faux, escroquerie et usurpation de fonction.