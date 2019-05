Faux médicaments saisis à Touba: Le procès renvoyé pour grâce douteuse

Le procès des faux médicaments saisis à Touba Belel a été renvoyée jusqu’au 27 mai prochain. Les raisons du renvoi se justifient par l’absence de l’un des accusés, en l’occurrence Mamadou Woury Diallo.

Ce dernier, dit-on, bénéficierait d’une grâce présidentielle alors qu’il n’y a aucun document qui atteste de cette grâce. Par conséquent, le juge a demandé une vérification de la situation carcérale de ce détenu.

Joint au téléphone, Me Babou a soutenu que la stupéfaction est totale. « La Cour a été obligé de renvoyer l’affaire au 27 mai en promettant d’avoir des informations sur cette question. Et, le Président, à juste titre, a demandé qu’on lui fasse la situation relativement à la position de Mamadou Woury Diallo parce que la Cour ne peut même pas se prononcer pour savoir s’il a été libéré ou pas. Le Président demande la situation carcérale de Mamadou Woury Diallo dont on dit qu’il a été libéré à l’issue d’une grâce et qu’il est rentré en Guinée. Encore une fois, aucune trace, aucun document sur cette prétendue grâce. Donc, la stupéfaction est totale et je crois que c’est la première fois dans l’histoire du Sénégal que nous avons vécu tous une situation pareille », a indiqué la robe noire au bout du fil.

Le prévenu Bara Sylla a été condamné à 7 ans de prison tandis que son co prévenu, Mamadou Woury Diallo, a écopé de 5 ans de prison. En plus de ces peines, les mis en cause devaient verser chacun la somme de 200 millions à la partie civile.