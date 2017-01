FAUX ET USAGE DE FAUX, ESCROQUERIE ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS Une femme utilise de faux documents pour se faire livrer la voiture de son ex-mari

Les nommés Mame Awa Mbacké, Saliou Bakhoum et Thierno Mountaga Thiam, ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les délits d’escroquerie portant sur un véhicule de marque Hyundai, modèle IX35, faux et usage de faux, association de malfaiteurs et complicité de ces chefs. Le procureur a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre eux. Délibéré le 6 janvier prochain.

2 ans dont 6 mois de prison ferme, telle est la peine que risquent les nommés Mame Awa Mbacké, Saliou Bakhoum et Thierno Mountaga Thiam. Ils ont comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits d’escroquerie portant sur son véhicule de marque Hyundai, modèle IX35, faux et usage de faux, association de malfaiteurs et complicité de ces chefs. S’agissant des faits, c’est le sieur Daniel Graf, directeur générale d’une société solaire qui a formulé une plainte contre Mame Awa Mbacké et Saliou Bakhoum. En effet, le sieur Daniel Graf de passage à Dakar au mois de juillet 2016, en compagnie de sa seconde épouse, Mame Awa Mbacké qui se trouve être la fille de son marabout, Cheikh Atteikh Mbacké, avait importé un véhicule de marque Hyundai. Il ressort des débats d’audience que pour des raisons de commodité, le sieur Graf avait désigné la susnommée pour enlever le véhicule au port de Dakar. A cet effet, il a remis toutes les pièces afférentes à la conduite dudit véhicule à son épouse. Toutefois, à la suite d’une dispute qui a abouti à leur divorce, M. Graf a finalement confié au neveu de sa première femme, Salif Bakhoum, la charge de s’occuper des démarches pour l’enlèvement du véhicule. Il a ainsi procédé à toutes les modifications nécessaires en envoyant des correspondances à la direction du port de Dakar et à la société Sallaum Group S.A pour leur signifier la décision de décharger la nommée Mame Awa Mbacké de toutes démarches relatives à l’enlèvement de son véhicule.

“ Le connaissement avait subi un changement de destinataire”

Cependant, ayant eu des échos de la décision de son ex-mari, Mame Awa Mbacké s’est arrangée pour trouver quelqu’un qui porte le même nom que Salif Bakhoum pour se faire délivrer un bon à enlever par la société Aquamarine S.A, en date du 17 août 2016. Les débats d’audience ont fini de révéler que le lendemain, la dame s’est présentée avec ce dernier à Dakar Terminal S.A pour payer, en espèces, les frais liés à la facture relative au stationnement du véhicule. Une fois la facture payée, le véhicule leur a été livré et, depuis lors, Mame Awa Mbacké a disparu avec. Pis, elle est injoignable. Poursuivi pour complicité, Thierno Mountaga Thiam a expliqué qu’il fait partie des employés de Katy Diaga Mbaye et est chargé d’accomplir les tâches administratives dans les domaines de transit et du transport. “ Le jour des faits, j’ai reçu l’ordre d’accomplir des formalités de paiement en vue de l’enlèvement, du port autonome de Dakar, d’un véhicule Hyundai au profit du nommé Saliou Cissé. Sur ce, Katy m’a remis le connaissement et une photocopie de la carte d’identité nationale, tous au nom de Mame Awa Mbacké ainsi qu’une somme d’argent dont je ne me rappelle plus du montant exact, pour couvrir les frais”, a-t-il dit. Avant de poursuivre : “ cependant, lorsque je me suis rendu à la compagnie maritime Sallum Line, j’ai été informé que le connaissement avait subi un changement de destinataire car au lieu de Mame Awa Mbacké, il fallait désormais lire Salif Bakhoum”. Il faut dire que ces déclarations ont été confirmées par la dame Katy Diaga Mbaye.

La partie civile réclame 2 millions à titre de dommage et intérêt

Pour sa part, Saliou Cissé a déclaré que c’est un nommé Abdoulaye Bathily qui l’a mis en relation avec Mame Awa Mbacké, laquelle lui a présenté un véhicule Hyundai à vendre. “Bathily m’a demandé si j’étais intéressé par l’achat d’un véhicule se trouvant au Port. je lui ai répondu par l’affirmative. Du coup, nous sommes allés au port pour le voir. C’est dans ce contexte que j’ai vu pour la première fois Mame Awa Mbacké. Elle m’a proposé la somme de 5 millions que j’ai payée intégralement. Je l’ai acheté sous douane”, a-t-il déclaré. Invité à prendre la parole dans cette affaire, la partie civile a demandé la restitution du véhicule ainsi que le versement de la somme de 2 millions de nos francs à titre de dommage et intérêt. De son côté, le ministère public a demandé au tribunal de déclarer les prévenus coupable des délits de faux et usage de faux et d’association de malfaiteurs. Avant de demander aussi qu’on écarte le délit d’escroquerie. A l’en croire, ce sont des habitués des faits et des faussaires. Sur ce, il a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre eux. Tour à tour, les avocats de la défence, Mes Bamba Cissé, Mbaye Jacques Ndiaye, entre autres, ont plaidé pour la relaxe des prévenus concernant le délit d’association de malfaiteurs. S’agissant du faux, ils ont plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale. L’affaire a été donc mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 6 janvier prochain.

Cheikh Moussa SARR