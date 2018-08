FBN Bank Sénégal: Le ménage qui a emporté le Gambien Bittaye

Le mastodonte First Bank of Nigeria (FBN Bank) est à la peine d’Accra à Conakry en passsant par Banjul et Freetown au rythme des démissions et des licenciements. Après avoir récemment remercié la nigériane DG de la filiale gambienne, FBN Sénégal a décidé de se séparer de son Directeur Exécutif Risk & Business Development, James BITTAYE, pour mauvais résultats et rapports conflictuels avec certains cadres de la filiale sénégalaise. Exclusif !

La purge des filiales ouest-africaines de la holding bancaire nigériane First Bank of Nigeria (FBN) se poursuit. Un véritable jeu de chaises musicales sur fond de crises internes pollue les filiales depuis plusieurs mois.

Ce ménage à grande eau de la nigériane FBN Bank vient d’emporter le Gambien James Bittaye, désormais ex-Directeur Exécutif Risk & Business Development de FBN Sénégal. Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, James BITTAYE, qui caressait depuis trois ans le rêve de devenir le Sherpa de FBN Sénégal, a été remercié par les dirigeants de l’institution bancaire.

Ses yeux rivés sur le fauteuil de DG après le départ du Béninois Philippe KPENOU, tournent désormais vers d’autres horizons. Le Gambien James BITTAYE, un ancien de UBA Sénégal, avant de poser son baluchon à ICB (Groupe malaisien vendu au nigérian FBN) n’a pas été à la hauteur de sa mission, révèle une source autorisée, contactée par Confidentiel Afrique.

De sources dignes de foi, nous apprenons que le Conseil d’Administration, composé essentiellement de Nigérians a sanctionné le Gambien Bittaye James pour ne pas avoir réussi à anticiper et contrecarrer les différents complots ourdis afin d’empêcher l’agrément de l’actuel Directeur Général et des autres cadres nigérians.

De même, en sa qualité deDirecteur Exécutif Risk & Business Development de FBN Sénégal, les objectifs de performances fixés par la hiérarchie, n’ont pas été satisfaits. Certaines sources lui reprocheraient aussi d’avoir entretenu des rapports plus ou moins tendus avec une grande partie du personnel de la banque.

FBN Sénégal est drivé par le Nigérian Olawale Latundji, ex Adjoint au Directeur de la Stratégie au siège du Groupe FBN BANK à Lagos, après le départ du Béninois Philippe KPENOU, qui assurait les fonctions d’Administrateur Directeur Général.

L’intérimaire au poste ADG avait été assuré par le Gambien James Bittaye en cumul avec les fonctions de Directeur Exécutif en charge du Développement et des risques. La tempête nigériane l’a emporté. Finalement sans goûter officiellement de façon stable aux privilèges conférés par le statut d’Administrateur Directeur Général.