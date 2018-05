La Fédération des enseignants du Sénégal (Feder) lâche du lest. Elle a décidé de regagner les salles de classe après concertations avec la base. Toutefois, la Feder maintient son mot d’ordre sur toutes les autres formes de lutte.Face à la presse ce mardi, Dame Mbdji et Cie ont par ailleurs exigé la fin des lenteurs dans les procédures administratives et dénonce la gestion des ressources humaines et financières allouées au secteur qu’ils jugent « népotiques » et « boulimiques ».