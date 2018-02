La femme de Assane Diouf éconduite par le Dji

La femme de Assane Diouf l’insulteur public ne s’est plus à quel saint se vouer pour pouvoir rendre visite à son mari qui est emprisonné depuis quelques mois à Reubeuss. A en croire Monica Ubaka hier, elle a quitté les Etats-Unis rien que pour voir son mari. Selon ses dires, c’est le Doyen des juges qui refuse de lui donner un permis de visite. Elle indique qu’elle a fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir disposer d’un permis, mais en vain. Elle déclare s’être rendue d’emblée, auprès du bâtonnier Mbaye Guèye qui lui a promis de s’adresser à qui de droit. Et après avoir informé les principaux concernés, le sieur Gueye lui à dit de retourner dans le bureau du Doyen des juges. Une fois sur les lieux, ce dernier lui a notifié par le Greffier que le Doyen réclame son certificat de mariage. Illico presto, Mme Diouf a produit le papier et l’a remis au Greffier. Quelques jours après, le Greffier lui demande de produire l’extrait de naissance de son enfant avec Assane Diouf. Furieuse, l’américaine lui a fait savoir qu’elle ne peut pas repartir jusqu’aux Etats-Unis pour aller chercher l’extrait de naissance. A la question de savoir pour quelle raison on lui demande tous ces papiers, le Greffier l’informe que la décision vient de ses supérieurs. Finalement, la femme de l’insulteur public risque de retourner aux Etats- Unis sans voir son mari.