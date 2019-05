Aby Ndour se fâche. Et se lâche pour dénoncer et condamner cette barbarie qui cible des femmes tuées impunément. Et c’est peu de dire que la chanteuse est sortie de ses gonds…L’artiste interpelle, dans la foulée, les ministres de l’Intérieur, de la Justice, de la Femme. Et en tant que mère, elle appelle les Sénégalais à se ceindre les reins pour mettre le holà. Et boycotter les politiciens…