Les femmes de Benno en boucliers de la Première Dame

Les femmes de la coalition BBY s’érigent en boucliers de l’épouse du président de la république critiquée pour son implication dans la crise éducative. «Nous devons nous réjouir et nous enorgueillir d’avoir une Première Dame, dans les habits de médiatrice, une Première Dame dont le souci permanent est de soulager et d’alléger les souffrances des Sénégalais à travers la Fondation «Servir le Sénégal », peste Marième Badiane. Qui ajoute: « la Première Dame n’œuvre que pour le bien-être des populations, avec l’unique et seul objectif de demeurer inlassablement aux côtés des populations notamment les couches les plus vulnérables » « Est-il interdit de soutenir son mari, fut-il Président de la République », s’interroge les amazones de BBY.