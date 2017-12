Fenty Beauty : Rihanna s’est inspirée de la couleur des « règles » pour créer ce rouge à lèvres…

Il faut croire que l’inspiration se puise absolument partout… Et aujourd’hui, Rihanna gagne haut la main la palme de la source d’inspiration la moins glamour ! Ce 26 décembre dernier, la belle barbadienne de 29 ans a mis en vente dans tous les Sephora, sa nouvelle gamme de rouges à lèvres colorés au fini mat. Une ligne nommée « Mattemoiselle » composée de 14 nuances différentes toutes plus jolies et audacieuses les unes que les autres.