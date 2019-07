Ferdinand Coly : « Aliou Cissé doit partir »

Après une finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Egypte 2019, Ferdinand Coly suggère à l’actuel coach de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, de quitter la sélection pour «sortir par la grande porte.

Aux yeux de l’ex arrière droit des Lions, le conseil est d’autant plus important que Cissé vient de réussir “quelque chose de plutôt positif avec cette finale de la CAN 2019.”

En effet, dit-il repris par l’Aps, appliquer un tel conseil, lui permettra de sortir par la grande porte. Poursuivant son argumentaire, il ajoute qu’une belle CAN n’arrive pas tous les jours (…).

Quatre ans, c’est le temps qu’a fait jusque-là, Aliou Cissé. En dépit des critiques souvent acerbes des Sénégalais, l’entraîneur local a conduit la sélection en quart de finale de la CAN en 2017 et en finale de la même compétition deux années plus tard. Selon la Fédération sénégalaise de football (Fsf), en 45 matches joués, il a totalisé 28 victoires, concédé 11 matches nuls et subi 5 défaites.