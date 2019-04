Ferdinand Coly: « Je renonce à la nationalité sénégalaise »

« J’ai entrepris cette démarche-là. Je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise en rendant mon passeport et tous les documents nécessaires ». Tel est le dégoût exprimé par Ferdinand Coly, dans un entretien avec Record.

L’ancien latéral droit des Lions d’ajouter: « Pas d’état d’âme. Et je ne vais absolument rien regretter. Mon statut et mon nom ne me permettent pas de faire certaines choses ou de verser dans la violence. Je me prépare à une action forte parce que je n’en peux plus. »

La cause de son renoncement à la nationalité sénégalaise: Ferdinand Coly se dit dépité par le différend qui l’oppose au président du Stade de Mbour, Saliou Samb, à propos d’un business d’usine de produits halieutiques, sur la Petite Côte, qui a fait faillite. Il accuse Samb de l’avoir plumé.