Ferdinand Coly tacle la bande à Diouf

L’ancien défenseur des Lions s’invite dans le débat pour le renouvellement de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Pour Ferdinand Coly, El Hadji Diouf et ses camarades, initiateurs du Collectif pour le renouveau du football, doivent respecter les Sénégalais puisqu’ils n’ont rien gagné en tant que footballeurs. Pis, dit-il, certains d’entre eux ont participé à l’une des pires Can de l’histoire du football sénégalais.

« Je suis surpris de tout ce qui se passe. Je pense qu’on pouvait s’asseoir autour d’une table pour éviter tout ce tintamarre », pense Coly. Et de poursuivre : « Franchement, ils n’ont aucun respect pour le football sénégalais. Je ne défends personne mais je pense que s on a eu à porter ce maillot national, il faut respecter les gens qui vous ont supporté tout le long de votre carrière. Vous ne pouvez pas semer la zizanie à tout bout de champ ». Pour l’ancien international des lions, les choses sont plutôt simples.

« S’ils pensent que le système est caduque, que font-ils des textes ? Il faut accepter et respecter ces clubs qui restent souverains. Ce sont ces présidents de clubs là qui vont élire le candidat de leur choix. Tout le monde ne peut pas être dans la Fédération. Il y a une association des anciens internationaux. Il faut aller se mobiliser et militer à la base parce que chacun est originaire d’une zone », suggère-t-il.

« Ceux qui parlent là, pour certains, ont été dans la campagne la plus catastrophique que l’équipe ait connue, en 2008, à Tamale au Ghana. Et je me demande comment, ils peuvent tirer aujourd’hui sur l’ambulance alors qu’ils n’ont pas été des exemples. Il faut quand même être patient et laisse ce groupe travailler. C’est bien d’aborder des discussions contradictoires mais il ne faut jamais dénigrer les autres », lance-t-il à ses anciens coéquipiers.

Source : Stades