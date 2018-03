Fergie interprète l’hymne national et la Toile devient folle !

C’est elle qui a chanté le « Star-Spangled Banner » (l’hymne national américain) pour lancer le 2018 NBA All-Star Game, un match de basket évènement, qui opposaient les équipes de Steph Curry et de LeBron James.

La rencontre se tenait ce dimanche soir, 18 février, au Staples Center de Los Angeles, et elle a attiré nombre de stars comme Beyoncé et sa fille, Blue Ivy ! C’est pour assurer le show que, tout juste séparée de son mari, Josh Duhamel, l’ex-chanteuse des Black Eyed Peas a fait monter la température dés ses premières notes…

Beaucoup trop sexy

Sa performance exagérément sexy a fait rire nombre de spectateurs. Sur le plateau télé qui couvrait la rencontre, par exemple, l’idole du basket Charles Barkley a expliqué qu’il avait « besoin d’une cigarette » après avoir écouté ça !

Les internautes ne manquent pas d’imagination

Et sur Twitter, les internautes ont encore une fois été très créatifs, rusant de Gif, et autres montages pour tourner en ridicule l’interprétation de Fergie. Heureusement, à 42 ans, la blonde n’a pas de quoi rougir. La maman d’Axl a présenté « The Four » sur la FOX, qui achève sa toute première saison à la télé. L’émission a été récemment renouvelée pour une deuxième saison. En plus, Fergie a sorti son dernier album studio, « Double Dutchess », en 2017, qui a fait son entrée au Top 20 du Billboard 200 !

F.A