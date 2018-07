Fermeture d’Auchan : Alioune Sarr fuit le débat

Le Ministre du Commerce, Alioune Sarr, évite le débat Auchan. « Je vous ai dit que je suis venu pour lancer une plateforme, vous ne pouvez pas me faire dévier, a-t-il répondu aux journalistes. Je vous aime bien, mais je m’en limite à lancer une plateforme en ligne. En d’autres lieux et d’autres endroits, on parle d’autre chose. Il y a de jeunes Sénégalais qui ont lancé une plateforme qui permet à 3 mille produits d’être vendus. Il faut les encourager. » Le ministre ajoute : « Aujourd’hui, il faut s’adapter. Le consommateur est aujourd’hui un consommateur mobile, exigeant et qui a des choix. A partir de votre téléphone portable aujourd’hui, vous pouvez demander le type de téléphone portable. Donc, si vous avez sur la plateforme plusieurs produits, il y a une concurrence qui s’exerce aujourd’hui sur les producteurs. C’est sur ça qu’il faut travailler et non sur d’autres choses. Le gouvernement est vigilant et le gouvernement restera toujours vigilant. »

Alioune Sarr s’exprimait à l’occasion du lancement de la plateforme électronique « Yessal njaay ». A l’actif de Unacois/Yessal, la plateforme de vente en ligne vise à « impulser et promouvoir les produits locaux ».