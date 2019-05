Fermeture des officines: Les pharmaciens revoient leur copie

Les pharmaciens qui avaient annoncé pour ce mercredi une journée de grève pour dénoncer la grâce accordée, le 3 avril dernier, à Mamadou Woury Diallo, revoient leur copie. En lieu et place, ils vont procéder, «à titre symbolique», à une baisse de rideaux de deux heures, de 8 heures à 10 heures, comme voulu par l’Assemblée générale. La raison ? «Le président de la République par la voix du ministre de la Santé -qui est actuellement à Genève (Suisse) et qui nous a appelés pour nous demander de sursoir à notre grève-, a décidé d’accorder une audience aux pharmaciens. Il attend juste le retour d’Abdoulaye Diouf Sarr pour organiser cette rencontre dans les plus brefs délais», informe Dr Assane Diouf, le secrétaire général du syndicat, joint par Seneweb. Il poursuit : «Le chef de la magistrature suprême a pris l’engagement ferme de travailler avec nous pour régler le problème de la vente illicite de médicaments. Nous considérons que la main tendue du Président est importante pour nous. Donc, nous devons aller répondre à son appel.»