Festival Cannes: Maty Diop à Dakar avec son prix

Mati Diop débarque à Dakar avec le Grand Prix du Jury du dernier Festival de Cannes dans sa valise. Accompagné de son Père Wasis DIOP elle a été reçu au Salon d’honneur par le Directeur de la Cinématographie Hugues Dias, Oumar Sall, Directeur du CINEKAP et Producteur du film Atlantic.

Une forte délégation du ministère de la Culture et plusieurs artistes, acteurs , comédiens et autres citoyens Sénégalais ont fait le déplacement pour accueillir Mati Diop à l’AIBD. La réalisatrice s’est dite émue d’être à Dakar.

Son Père Wasis parle d’un travail remarquable que sa fille a accompli et qui lui a valu ce sacre. Wasis a participé au doublage du film, nous dit-il. Des danseurs et chanteurs du “Goumbé” ont marqué et vibré le salon d’honneur de l’AIBD de DIASS.

La visite de Maty DIOP va se poursuivre à Dakar et elle sera reçu par les autorités et éventuellement par le Président Macky SALL. Parmi les nombreux artistes qui ont fait le déplacement à l’AIBD on peut citer Lamine NDIAYE, Dembi FALL et des acteurs du film Atlantic.