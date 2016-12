FESTIVAL NATIONAL DES ARTS ET CULTURES- LA 9ème édition prévue du 27 au 31 décembre 2016 

0

La région de Kolda va accueillir, du 27 au 31 décembre 2016, la 9ème édition de Festival national des Arts et Cultures (Fesnac). L’édition de cette année est célébrée sous le thème : « Patrimoine Culturel, Tourisme et Développement durable ».

Le Fouladou sera la capitale culturelle et artistique du Sénégal, du 27 au 31 décembre 2016. Au total, près de 800 festivaliers venus de toutes les régions du pays, sont attendus à Kolda. L’édition de cette année se tiendra sous le thème : « Patrimoine Culturel, Tourisme et Développement durable. « Selon un communiqué, à travers des expressions artistiques axées sur la danse, le théâtre et la musique, les troupes vont rivaliser de création et créativité pour montrer le riche potentiel culturel des différents terroirs, pendant 5 jours. Le Fesnac est une manifestation née sur l’initiative de l’Etat du Sénégal, à la suite du Colloque sur « les Convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise « , tenu à Kaolack du 8 au 13 juin 1994. En effet, depuis lors, 8 éditions ont eu lieu à Thiès en 1997, Ziguinchor en 2001 et 2003, Tambacounda en 2005, Saint-Louis en 2007 et 2012, Kaolack en 2015. C’est la région de Diourbel qui a succédé à Dakar en 2015, en remportant le Grand Prix Douta Seck de la meilleure production. Ce prix qui récompense la meilleure prestation dans la discipline théâtrale, est doté d’un montant de 1,5 million de Fcfa. D’autres régions comme Ziguinchor, Louga, Saint-Louis, Dakar, Sédhiou … ont eu également à s’illustrer dans les autres disciplines en compétition.

Sidy THIAM