Fête de l’excellence : La ville de Dakar honore d’anciens directeurs de l’éducation

-Lors de la célébration de la septième édition de la Fête de l’excellence, la ville de Dakar a décoré d’anciens directeurs de l’éducation de la mairie pour services rendus à la communauté. Les principaux récipiendaires sont Birahim Thiam, Abdoulaye Diop, Ndiambé Signaté, Baye Ndoumbé Guèye, Ibrahima Souané, Ndèye Marie Ndiaye Dieng et feu Oumar Ndao. Le porte-parole des récipiendaires, Birahim Thiam, a remercié les autorités municipales de Dakar pour cette marque de reconnaissance, rappelant que la ville de Dakar, depuis le maire Mamadou Diop, a toujours joué un rôle dans la promotion d’un enseignement de qualité. Cependant, il a noté que l’école sénégalaise traverse des crises profondes et que les collectivités locales ont un rôle à jouer. M. Thiam a aussi déploré la centralisation du système éducatif entre l’Etat, l’école et les collectivités locales. Il a, par ailleurs, plaidé pour un soutien aux enseignants, soutenant qu’ils doivent être mieux aidés et accompagnés. D’après l’ancien directeur de l’Education à la ville de Dakar, l’enseignant doit être associé à tout ce qui se fait de social dans ce pays.

Des principaux et proviseurs également honorés

La Fête de l’excellence a été aussi une occasion pour la mairie de décorer d’anciens principaux de collèges et proviseurs de lycées de Dakar qui sont aujourd’hui admis à faire valoir leurs droits à une retraite. Trois principaux de collèges : Baye Yoro Thiam (Cem Amadou Traoré), Mamadou Thiam (Cem Parcelles Assainies U°18) et El Hadj Malick Sy (Cem Patte d’Oie) ont reçu leurs décorations.

Parmi les proviseurs de lycées aujourd’hui à la retraite qui ont été décorés, il y a Mamadou Ndiaye (lycée technique de commerce), Cheikh Diaw (lycée Patte d’Oie), Momar Thiam (lycée Blaise Diagne) et Dramane Sakho (lycée technique industriel).

A. Ng. NDIAYE