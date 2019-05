La feuille de route de Famara Ibrahima Sagna

Président du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna se réjouit du choix porté sur sa personne et promet d’accomplir sa mission. « C’est une lourde responsabilité, mais je ne suis pas à mon premier coup d’essai. J’ai eu à gérer beaucoup de responsabilités dans le passé », a-t-il rappelé. « J’espère que mon expérience et avec l’aide du Tout Puissant, nous allons pouvoir répondre aux attentes de tout le monde », a-t-il promis. Il promet également de s’engager dans une mission collective et ne désespère pas de faire changer d’avis ceux qui n’ont pas participé à la séance d’ouverture : « Je ne fais pas un travail partisan, c’est un travail pour le développement du pays. Toute ma vie, j’ai travaillé en équipe et je vais continuer à le faire. Nous allons réfléchir ensemble. Je ne sais pas pourquoi Abdoulaye Wade et ses partisans ne sont pas venus, mais j’espère qu’ils vont nous rejoindre. Je ne sais pas combien de temps les travaux vont durer. Il faut une première réunion pour arrêter un protocole de travail. »