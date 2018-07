Fiasco de la visite de Xi Jinping : Dr Alioune Diop de l’Apr Mbao donne les raisons

Le cadre apériste de Mbao, Dr Alioune Diop, n’a pas manqué de pointer les failles dans l’échec de la mobilisation de Xi Jinping dans la banlieue.

Macky Sall n’était pas content de la mobilisation lors de la cérémonie de remise des clés de l’arène nationale. Il avait convoqué les responsables de l’Apr de la localité pour leur passer un savon. Le maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, et le Directeur de l’Artp, Abdoul Karim Sall, avaient même reçu les foudres du chef de l’État. Dr Alioune Diop, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) de la commune et coordonnateur du mouvement « Mankoo Falaat Macky », donne les raisons de cet échec. « Ma lecture est que si ces informations données par la presse sont exactes, et si des responsables ont été savonnés par le Président, cela traduit un échec dans le leadership de ces personnes à qui le Chef de l’Etat a confié cette mobilisation », constate-t-il.

« A Mbao, on a des responsables mais pas de coordonnateur »

Avant d’ajouter : « une minorité de personnes s’accapare des moyens dans le cadre des mobilisations et laisse en rade les responsables qui ne sont pas impliquées dans la mobilisation. » Diop prend l’exemple de Mbao où, dit-il, « les moyens sont donnés à Abdou Karim Sall mais qui ne nous appelle jamais pour la gestion de ces moyens de la mobilisation. ». Conséquence : « Ce qui fait qu’à Mbao, on a des responsables mais pas de coordonnateur. » « Nous ne reconnaissons pas Abdou Karim Sall comme coordonnateur pour l’APR », dit-il, dépité. Ce n’est pas tout. « Au niveau des cadres, le potentiel est sous exploité, les cadres qui sont promus au sommet n’ont plus la possibilité de revenir régulièrement sur le terrain pour faire le travail », révèle-t-il, non sans faire des recommandations: « Maintenant il y a des cadres qui sont à la base et qu’on devrait utiliser et intégrer dans le dispositif pour rentabiliser leur présence à la base. Dans chaque commune, vous allez trouver des cadres très présents à la base. Il n’y a pas meilleure personne qu’eux pour défendre le bilan du Président. Ils sont outillés pour cela, il faut donc les exploiter et les impliquer ». En ce qui concerne le saccage de la permanence de l’Apr à Mbao, le cadre apériste condamne. « C’est une situation regrettable et c’est une image que Mbao ne mérite pas. Il faut que les gens sachent raison garder et ce n’est pas la peine que les gens se donnent en spectacle », conseille-t-il. Pour lui, ces querelles ne sont que le reflet d’ambitions personnelles».

Sada Mbodji