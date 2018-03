Fiba Afrique- Moustapha Gaye nommé Président de la Commission des entraîneurs de la zone 2

L’ancien sélectionneur des Lionnes du Basket, Moustapha Gaye, a été nommé Président de la Commission des entraîneurs de la Zone 2 de la Fiba Afrique, à l’issue de la réunion de la Commission des entraineurs de la Fiba Afrique qui s’est tenue le week-end dernier au siège de l’instance africaine de Basket à Abidjan. Selon le site Sport221, Moustapha Gaye, instructeur de FIBA connu pour son style de management dur, rigoureux et exigeant, aura la lourde charge d’évaluer les aspects liés à la formation et au développement technique du basket au plan régional. Il aura aussi pour mission de visiter les pays et d’expliquer aux entraineurs les nouvelles règles de la FIBA. La Zone 2de FIBA Afrique regroupe outre le Sénégal, le Mali, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Sierra Leone.

