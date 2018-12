La fièvre jaune au Sénégal

L’OMS vient de confirmer un cas de fièvre jaune au Sénégal. Un cas de cette maladie virale aiguë et contagieuse, transmise par un moustique, a récemment été signalé en Gambie et au Sénégal, a annoncé mardi l’Organisation mondiale de la Santé repris par sheisthepeople.wordpress.com en citant Reuters. Selon l’OMS, il y a plus de chances qu’il y ait des cas au Sénégal, en Gambie, à l’heure actuelle, car étant des zones à environnement favorable. Le virus de la fièvre jaune peut se propager rapidement et avoir de graves conséquences sur la santé publique dans les zones non immunisées. L’OMS recommande aux voyageurs de se faire vacciner au moins 10 jours à l’avance.