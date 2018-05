Fifa: Bientôt une mini coupe du monde ?

En plus de militer pour la création d’une Ligue des Nations, le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaite organiser une mini coupe du monde opposant 8 équipes tous les deux ans à partir de 2021.

Désireux de réformer le football mondial, le président de la FIFA, Gianni Infantino, tient son nouveau cheval de bataille. Dans la lignée de la création de la Ligue des Nations, une sorte de championnat mondial entre les sélections, l’Italo-Suisse milite pour le lancement d’une mini Coupe du monde qui s’ajouterait au Mondial déjà existant.

Basée sur les résultats de la Ligue des nations, la compétition opposerait 8 équipes et pourrait avoir lieu tous les deux ans à partir de 2021, indique l’agence Reuters qui s’est procurée une lettre rédigée par le dirigeant. La répartition des places entre les différentes confédérations n’a pas encore été précisée, mais le tournoi serait fixé pour la période d’octobre-novembre, ce qui ne poserait pas de problèmes pour la CAN.

En revanche, sans surprise, la Coupe des confédérations, moins à la mode ces dernières années, ferait les frais de cette réorganisation et serait probablement supprimée. Bien sûr, pour l’heure il ne s’agit que de pistes lancées par Infantino et toutes ces réformes auront besoin de l’aval du Conseil de la FIFA pour voir le jour. En tout cas, un groupe d’investisseurs aurait déjà proposé 25 milliards de dollars sur douze ans pour s’adjuger les droits TV de la compétition. Un possible pactole qui devrait convaincre plus d’un membre de la FIFA…

