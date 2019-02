Fifa : Fatma Samoura risque l’exclusion

La secrétaire générale de l’instance dirigeante du football, Fatma Samoura est sur siège éjectable. La Sénégalaise risque de perdre son poste pour incompétence et faute de gestion, renseigne le journal Le Monde. Ce, suite à un rapport confidentiel sur l’état de l’administration de l’organisation réalisé, en 2018, par le Norvégien Kjetil Siem, un des proches du président de la Fifa Infantino. Plusieurs extraits de ce rapport ont fuité dans le cadre des «Football Leaks» et concernaient les fonds alloués aux fédérations nationales dans le cadre du programme Forward. Selon les informations du journal Français, M. Siem y égratigne la gestion de la secrétaire générale Fatma Samoura, remet en cause sa compétence. De nombreux proches de la Fifa estiment qu’Alasdair Bell actuel secrétaire général adjoint chargé de l’administration est pressenti pour remplacer Samoura. « Je ne serais pas surpris qu’Infantino veuille se débarrasser de sa secrétaire générale. J’ai appris qu’il n’était plus tellement satisfait d’elle », murmure un ex-cadre de la Fédération.