Fifa: Les Lions terminent l’année à la première place africaine

L’équipe du Sénégal, revenue cette année à la Coupe du monde après sa première participation en 2002, achève l’année en demeurant numéro 1 en Afrique, selon le dernier classement mensuel Fifa de 2018.

Les Lions n’ont pas réussi à passer au second tour en Russie, mais ils n’ont pas connu beaucoup de difficultés pour se qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devant Madagascar, le Soudan et la Guinée Equatoriale, avec lesquels ils partageaient la même poule.

Ces équipes ne font pas partie des gros bras du football africain, même si les Barea, les footballeurs malgaches, ont réussi une qualification historique à la phase finale de la CAN prévue en juin et juillet prochains.

Le pays organisateur de la prochaine édition sera choisi lors d’une réunion extraordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), le 9 janvier à Dakar.

Concernant le classement Fifa, le Sénégal, qui termine l’année à la 23ème place mondiale, est suivi de la Tunisie (26ème), du Maroc (40ème), du Nigeria (44ème) et la RD Congo (49ème).

La Belgique, demi-finaliste de la Coupe du monde, a pris la première place du dernier classement mensuel de 2018, devant la France, championne du monde en titre. Le Brésil est troisième.

L’année 2018 a porté bonheur à l’Europe, qui compte maintenant 31 des 50 meilleures équipes, soit deux de plus qu’en décembre 2017.

L’Asie a fait passer de deux à trois le nombre de ses équipes figurant dans le top 50 de la Fifa.

« Ces évolutions s’opèrent au détriment de l’Afrique, dont la représentation est passée de huit à cinq », ajoute l’instance chargée du football mondial.

Ce recul de l’Afrique peut s’expliquer par les faibles résultats des sélections africaines en Coupe du monde, aucun des cinq représentants du continent n’ayant franchi le premier tour du tournoi mondial.

