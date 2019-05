La fille aînée du Cheikh à Sokhna Aida: « Elle ne peut hériter du père d’autrui »

Suite et pas fin autour de la succession de Cheikh Béthio Thioune. Fatim Thioro Thioune. La fille aînée de Cheikh Béthio Thioune, y ajoute son grain de sel et prend vertement à Sokhna Aïda Diallo.

« Il n’y a qu’un seul héritier ici, c’est Serigne Saliou Gueule Tapée, recadre-t-elle, dans des propos repris par Vox populi. Un croyant doit accepter la volonté divine. Je suis la grande sœur de Serigne Saliou mais je me range derrière lui, le reconnait comme mon guide. Je le suis et observe ses directives. Tous mes frères et sœurs sont dans ces mêmes dispositions. »

Elle ajoute : « C’est le mariage qui l’a amenée dans notre famille. Dieu a décidé que c’est fini. Elle n’est pas une Thioune, elle se nomme Diallo. Elle ne peut pas hériter de son père et hériter du père d’autrui, c’est impossible. »

Poursuivant, Fatim Thioro Thioune se veut très claire : « Elle (Sokhna Aïda Diallo) ne s’assiéra plus sur le fauteuil. Ça, c’est fini. Seul Serigne Saliou Thioune, fils aîné de Serigne Béthio Thioune, s’assiéra sur un fauteuil. »