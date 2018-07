« Ma fille préfère la nounou »

Bonjour Fleur,

J’ai 33 ans et je suis responsable commerciale dans une grande entreprise. J’ai une fille de 8 mois. Le problème, avec le travail je n’arrive pas à être avec ma fille comme je le souhaite, passer plus de temps avec elle et j’ai l’impression qu’elle préfère être avec la nounou. Même lorsque nous sommes ensemble, elle se dirige vers cette dernière. Elle s’occupe tellement bien de ma fille que j’ai l’impression qu’elle joue mon rôle de maman. Souvent c’est elle qui me dire ce qu’il faut faire avec mon enfant… Je suis jalouse des sentiments qu’elles partagent. Ça me fait mal et en même temps ça m’énerve?

Roseline

Réponse de fleur

Roseline, c’est son travail de bien prendre soin de votre enfant. Au lieu de vous ressentir de la jalousie soyez plutôt reconnaissante d’être tombé sur une bonne nounou qui aime votre fille. Evitez les conflits et couvez une solution pour récupérer l’amour de votre bébé. Ce n’est pas votre rivale, vous avez votre place dans la vie et dans le cœur de votre fille alors joignez-vous à votre nounou pour trouver le bon moyen pour être plus proche de votre enfant. Par exemple les soirs ou les week-ends occupez-vous d’elle sans la nounou avec le temps vous renforcerez vos liens.