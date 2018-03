Une fillette de 9 ans étranglée et mise dans un sac

Elle était juste sortie acheter du lait à quelques pas de chez elle aux environs de 19 heures, samedi dernier. Ses parents ne reverront jamais vivante leur fillette de 9 ans. Elle a été arrachée à leur affection de la façon la plus atroce. La petite a été retrouvée le lendemain à moins de 200 mètres de sa maison, dans un sac, (de 50 kg qui sert à emballer le sucre) au coin d’une ruelle, des traces de strangulation au cou. Le voisinage parle de viol. La gendarmerie de la Zone Franche a ouvert une enquête. Le fait macabre a eu lieu à la Cité Peulh Ga à Petit Mbao. Les gendarmes ont été avisés à 9 heures et ont terminé les constatations d’usage vers 14 heures. Les parents, inconsolables, qui avaient signalé sa disparition à la brigade de la Zone Franche, ont reconnu leur fille. Selon des sources de «L’As», le boutiquier du quartier a été arrêté pour trafic de chanvre indien. Nos informateurs ne sont pas à mesure de dire s’il est de près ou de loin mêlé, à ce crime, ni même confirmer qu’il y a eu abus sexuel. Les prochaines heures permettront d’en savoir plus.

Avec l’As