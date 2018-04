Une fillette en sommeil tombe d’un balcon et meurt

Triste, ce qui s’est passé dans un célèbre internat coranique qui a une très bonne réputation. Le 24 mars, vers 10 h du matin, M. D. une élève de 11 ans, en état de somnolence, s’est levée de son couchage et se dirige vers le balcon qu’elle a enjambé avant de se jeter dans le vide. Son dortoir se situait au troisième étage et elle est morte sur le coup. La Police des Parcelles Assainies qui a ouvert une enquête a conclu qu’il s’agissait d’un accident et que personne n’a poussé la victime. Le père, qui a d’autres enfants dans l’établissement, a mis le drame sous le compte de la volonté divine et n’a pas porté plainte pour ne pas ternir l’image de l’internat. Sa fille y était depuis 3 ans. Le personnel et les enseignants n’ont remarqué rien d’anormal chez la petite. Au contraire, elle est restée comme d’habitude : calme et engagée dans ses études. L’autopsie a fait état de traumatisme cranio-encéphalique et thoracique interne avec fractures et hémorragie interne probablement secondaire à une chute avec réception sur le crane.