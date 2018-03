Une fillette violée et abandonnée

Un drame a été signalé en banlieue, plus précisément à Médina Gounass, à Guédiawaye. Il s’agit du viol d’une fillette de cinq ans. Elle a été violée et abandonnée dans un état piteux, dans un bâtiment en chantier. Cela s’est passé jeudi dernier. Partie acheter du « pain thon » avec son cousin du même âge, la fillette a été retrouvée des heures plus tard. D’après des sources de «l’As » le quidam a usé de subterfuge pour la séparer de son cousin avant de la conduire dans un endroit calme et d’assouvir son dessein diabolique. Le voisinage attiré par les pleurs de la gamine a accouru pour la conduire à l’hôpital roi Beaudoin où la gynécologue a confirmé la déchirure hyménale. L’organisation de défense des femmes «Touche pas à ma soeur» s’est saisie du dossier. La police de Guédiawaye a ouvert une enquête.

