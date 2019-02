Le fils de Cissé Lô à la Dic

Pape Lô, le fils de Moustapha Cissé Lô, qui insultait Birima dans une vidéo publiée par Senego, a été convoqué hier à la Dic. D’après Seneweb, il a été cueilli chez lui par les policiers. Il devra répondre à la plainte de Birima pour « injures publiques et menaces de mort ». Dans la vidéo, Lô disait ceci : « Birima est quelqu’un qu’on recrute quand on a un dossier ou des problèmes, pour qu’il le défende à la Tfm, en faisant du mensonge une vérité ou d’une vérité un mensonge ». Le fils de Cissé Lô d’ajouter : « Dans un pays normal, Birima devait aller en prison. C’est un voleur. S’il n’était pas avec la coalition au pouvoir, on allait l’emprisonner. Birima conduit une Mercedes à 65 millions et dispose d’une maison à 120 millions ». Pour rappel, le chroniqueur à la Tfm avait soutenu que les agissements de Cissé Lô, « qui ne défend que ses intérêts et n’a jamais gagné à Touba », font très mal à leur mentor commun Macky Sall.