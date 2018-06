Fin des coupures d’eau à Dakar : Mansour Faye annonce 10.000 nouveaux M3

Le premier atelier préparatoire du 9ème Forum mondial de l’eau a eu lieu, hier, à Dakar. Venu présider ladite cérémonie, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, a annoncé une production additionnelle d’eau de 10.000 mètres cubes pour atténuer les pénuries du liquide précieux dans certains quartiers de la capitale sénégalaise.

Les pénuries d’eau ont repris depuis un certain moment à Dakar. Hier, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye ; a annoncé une production additionnelle d’eau de 10.000 mètres cubes d’ici la mi-juillet pour atténuer les pénuries de liquide précieux dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. « Nous pensons fortement que d’ici la mi-juillet, on aura nos 10.000 mètres cubes, et ces pénuries d’eau vont s’atténuer », a rassuré le ministre Mansour Faye, lors du premier atelier préparatoire du 9ème Forum mondial de l’eau. Il ajoute : « je ne dirais pas qu’elles (les pénuries d’eau) seront réglées à 100%, mais ils (les 10.000 m3) vont permettre aux ménages au niveau des quartiers comme les Parcelles Assainies, de pouvoir disposer de l’eau beaucoup plus en termes de présence ». A en croire le ministre, les travaux en cours dans le cadre du Programme spécial de Dakar 2021 (PSDAK), « un programme d’urgence » du gouvernement sénégalais, permettront de mobiliser 60.000 mètres cubes par jour. Poursuivant, le ministre indique que ces travaux-là sont réalisés à hauteur de 90%, et il reste tout simplement à monter les équipements et cela prend un peu de temps.

Par ailleurs, Mansour Faye a signalé la mise en place actuellement de suppresseurs au niveau de Guet Ba pour permettre aux zones de Golf et de Guet Ba de pouvoir bénéficier de la présence de l’eau. Il faut dire que ces actions menées en attendant que le projet structurant de Keur Momar 3, qui a un taux de réalisation d’à peu près de plus de 35%, soit finalisé d’ici la fin 2020, et le programme de dessalement de l’eau de mer qui sera opérationnel en 2021. Toutefois, à propos des pénuries dans certains quartiers de Dakar, le Ministre de l’Hydraulique a admis que c’est difficile pour la population. « La corvée d’eau est une opération que nous ne souhaitons pas du tout », a dit le ministre, avant de conclure : « nous sommes en train de mobiliser tous les efforts, avec des instructions fermes du président Macky Sall, pour que ces questions-là soient résolues une bonne fois pour toute ». En tout état de cause, les populations de Dakar sont en train de galérer avec ce manque d’eau, surtout en cette période de canicule.

Cheikh Moussa SARR