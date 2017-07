Fin de campagne électorale aujourd’hui-Pas de diffusion ou de rediffusion de propagande politique

Le Cnra rappelle à l’intention des médias publics comme privés de l’audiovisuel de la presse écrite ou utilisant tout autre support, que la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet 2017 prend fin le vendredi 28 juillet 2017 à minuit. Par conséquent, les organes de presse doivent s’abstenir de toute diffusion ou rediffusion de messages ayant trait à ladite campagne (communiqués, revues de presse, interviews, débats, sondages d’opinion, reportages, etc.) le lendemain de la clôture de la campagne, samedi 29 juillet et le jour du scrutin, dimanche 30 juillet 2017. Le CNRA dit veiller rigoureusement au respect strict de cette disposition tout en appelant à l’esprit responsable et républicain de tous les acteurs pour un scrutin serein et apaisé.

FATMA LO