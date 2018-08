Fin de la pénurie d’eau : Novembre, la nouvelle date de Mansour Faye

La pénurie d’eau à Dakar et sa banlieue ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement fixe l’échéance en novembre prochain. « Le directeur général de la Sones parlait de décembre, mais moi je pense que, fondamentalement, on arrivera à la couverture totale en eau avant cette date, au plus tard entre fin octobre et novembre », rassure Mansour Faye, dans Enquête. Le ministre a soutenu que le déficit est présentement moins de 20.000 m3/j contre 54m3/j, il ya quelques mois. Mieux, a-t-il souligné, il y a une production de 390.000 m3/j soit un peu plus des projections faites en 2000. Mansour Faye constate pour s’en réjouir, qu’aucun quartier de Dakar ne reste maintenant 24 heures sans eau. Les quelques difficultés sont notées à Rufisque mais le problème sera vite résolu, promet-il. Mansour Faye s’exprimait hier en marge de la cérémonie de mise en service du forage de Nord Foire.