Fin pénurie d’eau ; Une nouvelle date annoncée

Si l’on se fie au directeur de la Sones, Charles Fall, la pénurie d’eau à Dakar et sa banlieue ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. «D’ici à la fin de l’année, on ne sera plus, normalement, dans une situation de déficit mais d’excédent parce que la seconde phase de Bayakh viendra constater l’excédent de production, annonce-t-il, ce jeudi, lors de son intervention aux ‘Jeudis du Club Sénégal émergent’ dont le thème était ‘Quelles solutions à l’approvisionnement en eau des populations de Dakar ?’. Nous ne serons pas à moins de 15 000 mètres cubes d’eau d’excédent par rapport à un déficit actuel de 54 000 mètres cubes.»