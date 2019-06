La finale de la Ligue des champions de la CAF sera rejouée !

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de faire rejouer la finale retour de la Ligue des Champions entre l’Espérance Tunis et le Wydad Casablanca, qui avait été interrompue la semaine dernière, après une défaillance de l’arbitrage, sur une décision litigieuse. La rencontre sera rejouée sur terrain neutre, probablement en Afrique du Sud ou en Egypte, après la CAN.

Mené 1-0, le Wydad AC s’était vu refuser un but pour un hors-jeu inexistant. L’arbitre gambien de la rencontre, Pape Bakary Gassama, n’avait alors pas fait appel à la VAR… parce qu’il ne fonctionnait pas.

Les joueurs du club marocain avaient refusé de reprendre le match qui avait alors été interrompu. Une première décision avait été prise de céder le titre au club tunisien. Avant ce nouveau coup de théâtre.

Pour éviter ce type d’impair lors des prochaines éditions, la CAF a également décidé de faire jouer la finale sur un match unique en mettant un terme aux aller/retour jusqu’ici appliqués.