Finale LDC et coupe du monde : «Un rêve de gosse », selon Mané

Sadio Mané est aux anges. Le Sénégalais, sociétaire de Liverpool, va jouer cette saison et une finale de Ligue des Champions, ce 26 mai, et en juin prochain, une Coupe du monde en Russie. « C’est un rêve de gamin qui s’est réalisé », déclare-t-il lundi sur la Rfm. « La sensation est forte, mais on ne va pas se mettre la pression. C’est une motivation de plus, on donnera le meilleur de nous-mêmes et en club et en Equipe nationale », ajoutera l’international sénégalais rayonnant d’aise. A rappeler que l’enfant de Bambali a inscrit cette saison 10 but en club et 9 en Ligue des Champions.