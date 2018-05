Finale LDC: Supporter du Real, Ahmad Ahmad souhaite la victoire de Liverpool

(APS) – Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, se présente en supporter du Real Madrid, tout en priant pour la victoire de son adversaire, Liverpool, le club de deux footballeurs africains, Sadio Mané et Mohamed Salah, en finale de la Ligue des champions (LDC) 2018.

« Ce n’est un secret pour personne. Je suis un fan du Real Madrid, mais je souhaite que Liverpool remporte cette finale. Je prie pour que Mohamed Salah et Sadio Mané gagnent ce titre », a déclaré le président de la CAF dans un entretien publié par un quotidien égyptien et sur le site internet de l’instance dirigeante du football africain. La finale de la LDC opposera, samedi, à Kiev (Ukraine), le Real Madrid à Liverpool, le club de l’Egyptien Salah et du Sénégalais Mané. « C’est une fierté pour l’Afrique et le monde arabe », a commenté le président de la CAF, en parlant de Mohamed Salah, le meilleur buteur de la Premier League, élu meilleur footballeur de la saison en Angleterre. « C’est une fierté pour moi, en tant que président de la CAF. J’admire ce qu’il fait en termes d’actions sociales », a ajouté Ahmad.