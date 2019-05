Finale Ligue Europa: Ce sera Arsenal-Chelsea

Les quatre finalistes européens seront donc Anglais. Alors que la finale de Ligue des champions opposera Tottenham à Liverpool, celle de Ligue Europa mettra aux prises Arsenal et Chelsea.

Une seule fois dans l’histoire la finale de la C3 a opposé deux clubs anglais. C’était en 1972 lors de la toute première édition de ce qui s’appelait alors la Coupe de l’UEFA. Tottenham s’était imposé contre Wolverhampton dans une finale jouée en aller-retour (2-1, 1-1). L’histoire a encore bégayé 47 ans après. Arsenal et Chelsea s’affronteront en finale de Ligue Europa. Les Gunners ont vaincu les joueurs de Valence 4 à 2, lors de la demi-finale retour de la coupe Europa, grâce à un but de Lacazette et un triplé d’Aubameyang. Un résultat prévisible, tant les Anglais avaient déjà dominé le match aller (gagné 3-1). Côté espagnol, les deux buts ont été marqués par le Français Kevin Gameiro. Les joueurs d’Arsenal étaient d’autant plus motivés qu’une victoire en Ligue Europa représente leur meilleure chance d’accéder à la Ligue des champions l’an prochain. Dans l’autre demi-finale, Chelsea s’est imposé aux tirs au but face à l’Eintracht Francfort (1-1, 4-3 aux tab) et rejoint Arsenal en finale de Ligue Europa. Et les Blues se sont finalement qualifiés aux tirs au but 4-3 grâce à un tir au but victorieux d’Eden Hazard. Nous aurons donc le droit à une finale 100% londonienne à Bakou le mercredi 29 mai prochain.

Georges E NDIAYE