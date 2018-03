Finale Navétane Zone 7B- Cheikh Bakhoum accompagne les Asc Hlm Grand et Cité millionnaire

Directeur de l’Adie et également responsable politique Apr à Grand Yoff, Cheikh Bakhoum a accompagné les deux clubs finalistes de la zone 7b. Il s’agit des Asc Hlm Grand Yoff et Cité millionnaire. S’exprimant lors de la remise de dons, le parrain de la finale a invité les jeunes à s’impliquer d’avantage sur les programmes de développement mis en place par le chef de l’Etat Macky Sall pour changer le visage de Grand Yoff. «Notre commune est l’un des quartiers les plus populaires du Sénégal. Nous avons des jeunes qui ont des compétences dans tous les domaines. Il faut que nous nous donnons les moyens de transformer positivement notre commune », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : «il faut que la jeunesse soit canalisée, et incitée à vivre en équipe, et à tenir des compétitions sans adversité ni violence. Il faut qu’en tant que leader, on utilise les ressources humaines en les impliquant dans ce qui se fait ici et ailleurs. Nos jeunes ont déjà le talent et en tant que représentant du chef de l’Etat à grand Yoff qu’s’inscrit dans la dynamique de développement telle la politique du président Sall je les accompagne dans la voie d’avoir un idéal qui n’est outre que la transformation de grand Yoff, le changement du visage ». s’agissant du don, Cheikh Bakhoum a offert deux paires de blousons, deux paires de maillots et une enveloppe de 500 mille Francs à la zone. A cela s’ajoute deux enveloppes de 200 mille F Cfa aux deux équipes finalistes (Asc Hlm Grand Yoff et Cité millionnaires). Mamadou Doumbia, président Zone 7 B a salué cette œuvre du directeur de l’Adie avant de rappeler que Cheikh Bakhoum les accompagne depuis 2014. Toutefois, les intervenants ont appelé les jeunes à jouer dans le fair-play et sans violence.

Cheikh Moussa SARR