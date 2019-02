Financement campagne: Sonko aurait reçu « deux valises Russes »

Le Directeur des Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba a fait une grosse révélation sur le leader de Pastef. Selon Kaba, le candidat Ousmane Sonko aurait contacté des lobbys russes dans le but de recevoir des financements pour boucler son budget pour la Présidentielle. Il dit détenir des informations selon lesquelles le candidat Ousmane Sonko serait financé par des lobbys russes. « Aujourd’hui, il est en défaut d’argent après quatre jours de campagne électorale. Il cherche à utiliser ces lobbys-là pour pouvoir continuer sa campagne », accuse-t-il, rapporté par I-Radio.

Et Sory Kaba de poursuivre : « Cet argent est réparti dans deux valises qui vont passer par la Guinée-Bissau et Sonko et ses collaborateurs ont déjà quelqu’un pour aller les chercher. Je connais son nom, mais pour l’instant, je le garde pour moi », jure-t-il.