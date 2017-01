UN FINANCEMENT DE 51 MILLIARDS DE LA BID POUR LE PALUDISME ET LA MICROFINANCE

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et le vice président des opérations de la Banque islamique de développement (BID), Mansur Mahtar, ont signé lundi, trois accords de financements de près de 51 milliards de francs CFA pour accompagner des projets de développement économique et social.