Financement PLASEPRI II : L’Italie casque 9 milliards de FCFA

Le Ministère de l’Economie solidaire et de la Microfinance, en collaboration avec l’UE, la Coopération italienne et le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, a organisé hier à Dakar la première réunion du comité de la PLASEPRI II.

Le Comité de pilotage s’est réuni dans le cadre des activités de la plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI), phase II. Durant cette rencontre, Christian Diatta, Secrétaire général du Ministère de l’Economie solidaire et de la Microfinance a annoncé que le gouvernement italien a marqué son approbation à cette deuxième phase par la signature de l’Entente technique entre nos deux Etats en novembre 2017 pour la mise à disposition d’un crédit concessionnel de 13,7 millions d’euros, soit près de 9 milliards de FCFA. Pour lui, la mise en œuvre de cette seconde phase se fera concomitamment avec l’assistance technique prévue dans le cadre du programme de contraste à la migration illégale à travers l’appui au secteur privé (PASEPED). Il a pour objectif principal de réduire la migration illégale à travers l’appui au secteur privé et la création d’emplois au Sénégal. A cela s’ajoute la création d’une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des Petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaise, renforçant ainsi le potentiel économique local et celui de la diaspora sénégalaise. « Je suis sûr que la mise en œuvre de cette deuxième phase du programme répondra aux attentes des différents acteurs à tous les niveaux permettra à la PLASEPRI de jouer pleinement son rôle d’outil de développement économique et d’instrument de mise en œuvre de l’axe I du PSE », a soutenu M. Diatta. D’après le Secrétaire général, malgré toutes les initiatives et politiques mises en œuvre pour le développement des PME, celles-ci éprouvent d’énormes difficultés à accéder à des crédits adaptés, notamment pour financer leurs besoins d’investissement. « C’est donc pour apporter une réponses à cette problématique que la PLASEPRI a été initiée le 5 aout 2008, avec un budget global de 24 millions d’euros, soit près de 16 milliards de francs », a-t-il dit. Revenant sur la première phase, ce dernier a fait savoir que le taux d’exécution a dépassé les 80%. Pour Alessandra Piermattei de la Coopération italienne, ils vont soutenir le gouvernement du Sénégal avec ce nouveau projet. A l’en croire, ils ont décidé de continuer de travailler avec l’Etat et ont besoin d’un cadre plus institutionnel pour renforcer les relations. Le projet PLASEPRI, fruit de la coopération entre le Sénégal et l’Italie, a été mis en place pour soutenir la création et le renforcement des PME locales et favoriser l’investissement au Sénégal par compatriotes de la Diaspora.

Zachari BADJI