Finances publiques : Le budget 2018 en chiffres

Le ministre de l’économie, des finances et du plan, Amadou Ba persiste et signe. Le Sénégal n’a pas un problème de trésorerie. Il s’exprimait lors d’une visite de travail ce vendredi au niveau du trésor public.

Amadou Ba, ministre de l’Economie, des finances et du plan a déclaré qu’à la date du 7juin 2018, il y a au moins 700milliards FCFA au niveau du trésor. M. Ba effectuait une visite de travail dans les locaux du trésor public avec ses collaborateurs. « Je veux que cela soit très clair, nous n’a pas aujourd’hui de problème de trésorerie », a-t-il insisté. Ainsi Cheikh Tidiane Diop , directeur du trésor est revenu largement pour faire la situation de la trésorerie de l’Etat A la date du 7 juin 2017, 2194 milliards de francs FCA ont été mobilisés en 2018 contre 1664 milliards en 2017, soit une progression de 530 milliards. A ce titre, explique M. Diop, il faut comprendre dans ces ressources subdivisées, les recettes fiscales et non fiscales pour un montant de plus de 865.4 milliards en 2018 contre 825.8 milliards en 2017 soit une progression en valeur absolue de 39.6 milliards. Et Sur ce, il a ajouté que : « Il faut comprendre dans ce montent la mobilisation sur le marché financier notamment de l’eurobond de 2014 pour un montant 1187 milliards en 2018 contre725.4 milliards en 2017 soit une augmentation de 462 milliards. Sur les 2194 milliards de francs FCA mobilisés en 2018, des injonctions de liquidités c’est ça dire des payements qui ont été exécutés à cette date de 1510 milliards en 2018 contre 1326 milliards à la même période en 2017 soit une variation positive de 184.1 milliards ». Aux titres des paiements, dira Cheikh Tidiane Diop, le trésor a payé aux titres des fournisseurs et les cocontractants de l’Etat un montant de 652 milliards en 2018 contre 475.2 milliards en 2017, soit une progression de 177 milliards. S’agissant des infrastructures, a-t-il précisé, il a été payé un montant 182.5milliards dont 59.1 milliards pour Ageroute , APIX 37.7 milliards, FERA 17.4, l’Hydraulique 12.2milliards, le programme de modernisation des villes religieuses 9.1, les constructions des résidences universitaires et 6.5 milliards à l’ ONAS 5.7 dans le cadre de la politique d’assainissement. « Au niveau de l’agriculture, nous avons enregistré des payements du 1er janvier au 7 juin d’un montant de 60.6 dont 47 milliards au titre de la campagne arachidière 2018 » a-t-il souligné. En ce qui concerne les bourses des étudiants, «du 1er janvier au 7juin, nous avons payé exactement 30 milliards » a indiqué M Diop. Pour les ambassades, le trésor assure l’exécution financière des comptables des opérations de nos postes diplomatiques et consulaires. Sur ce, elles ont reçu globalement 25.8 milliards d’approvisionnement dont 12 milliards au titre du fonctionnement.« Nous avons payé 15.7 milliards pour le PUDC et 37.7 milliards pour les collectivités territoriales », a-t-il conclu.

Z. Badji