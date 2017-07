FINANCES PUBLIQUES- Les dépenses totales et prêts nets en hausse de 186,5 milliards en mai 2017

Au cours des cinq (05) premiers mois de l’année 2017, l’exécution budgétaire s’est traduite par une nette progression des dépenses publiques, notamment celles d’investissement, conjuguée à un accroissement des ressources budgétaires.

Les dépenses totales et prêts nets sont ressortis à 1131,4 milliards à fin mai 2017, augmentant ainsi de 186,5 milliards (+19,7%) par rapport à la même période de 2016, apprend-on des services de la Direction de la prévision et des études économiques. Quant aux ressources et dons mobilisés, ils sont évalués à 840,5 milliards, soit une hausse de 4,9% en glissement annuel. Au total, informe la source, le solde budgétaire est estimé en déficit de 290,8 milliards. Les ressources sont composées de recettes budgétaires pour 772,3 milliards, de ressources FSE pour 9 milliards et de dons à hauteur de 59,2 milliards. Quant aux recettes budgétaires, elles ont augmenté de 42,4 milliards (+5,8%), sous l’effet, essentiellement, des recettes non fiscales qui sont en hausse de 32,7 milliards.

En effet, les recettes fiscales ont, pour leur part, progressé de 9,7 milliards sur un an. La mobilisation des recettes non fiscales a tiré profit de l’encaissement, en anticipation, d’un montant de 23 milliards de dividendes. «La faible progression des recettes fiscales s’explique par les difficultés notées dans le recouvrement du FSIPP (conséquence du maintien des prix à la pompe dans un contexte de hausse des cours du baril), lequel s’est inscrit en retrait de 56 milliards en glissement annuel », note la DPEE. S’agissant des dons, ils sont estimés à 59,2 milliards, soit une légère baisse de 0,5 milliard comparativement à la même période de l’année 2016. Quant aux ressources du FSE, elles ont baissé de 2,3 milliards, se positionnant à 9 milliards contre 11,3 milliards un an auparavant. Ainsi les dépenses totales et prêts nets ont significativement progressé (186,5 milliards ou 19,7%) sur un an, passant de 944,8 milliards à 1131,4 milliards. Ce renforcement des dépenses, explique-t-on, reflète le niveau d’exécution soutenu des investissements.

En effet, sur les cinq premiers mois de l’année 2017, les dépenses en capital sont évaluées à 473,3 milliards, soit une progression de 171,8 milliards, en liaison avec les investissements financés sur ressources extérieures et, dans une moindre mesure, celles sur ressources internes qui se sont respectivement établies à 195,9 milliards et 277,4 milliards. S’agissant des dépenses courantes, elles sont estimées à 658,1 milliards à fin mai 2017, soit une progression de 2,3% induite par l’augmentation de la masse salariale et des intérêts sur la dette qui ont respectivement progressé de 19,3 milliards et 12,7 milliards sur un an. Les charges de fonctionnement, évaluées à 320,1 milliards ont baissé de 17,3 milliards grâce aux efforts de rationalisation des charges liées aux fournitures et entretien qui se sont repliées de 29,7 milliards. Toutefois, soutient la Dpee les transferts et les subventions ont progressé de 6% comparativement à la même période de l’année 2016 pour s’établir à 220,4 milliards.

Zachari BADJI