Finances publiques en fin septembre Une hausse de 154,6 milliards  des dépenses totales et prêts nets

L’exécution budgétaire sur les neuf premiers mois de l’année 2017 s’est traduite par un solde global déficitaire de 513,3 milliards, reflétant la nette progression des dépenses et un recul des ressources budgétaires.

Les dépenses totales et les prêts nets ont progressé de 154,6 milliards ou 8,1% en glissement annuel, passant de 1899,7 milliards à 2054,3 milliards, selon le point mensuel de conjoncture du mois de novembre de la Direction de la prévision et des études économiques. Cette évolution, explique-t-on, reflète un bon niveau d’exécution des dépenses d’investissement et, dans une moindre mesure, des dépenses courantes. En effet, sur les neuf premiers mois de l’année 2017, les dépenses en capital sont estimées à 820,7 milliards, progressant de 12,5% du fait de leur composante financée sur ressources internes, celle financée sur ressources extérieures s’étant repliée à 37 milliards ou 11,2%.

Pour leur part, les dépenses courantes sont chiffrées à 1233,6 milliards. Elles ont progressé de 5,4%, en liaison, notamment, avec les transferts et subventions, les charges d’intérêt sur la dette et la masse salariale qui se sont respectivement accrus de 44,7%, 25,8% et 6,9%. Pour ce qui est des dépenses de fournitures et d’entretien, elles se sont inscrites en baisse de 38,1% sous l’effet de la poursuite des mesures de rationalisation des dépenses publiques. Quant aux ressources et dons mobilisés à fin septembre 2017, ils sont évalués à 1541 milliards, soit une baisse de 3,4% en glissement annuel. En effet, les ressources sont composées de recettes budgétaires (hors FSE) à hauteur de 1442,7 milliards, des ressources du Fonds de soutien au secteur énergétique (FSE) pour 23,0 milliards et des dons évalués à 75,3 milliards. Ces derniers ont globalement diminué de 54,4 milliards, du fait principalement du repli de la mobilisation des dons et des ressources exceptionnelles. Ainsi le recouvrement de ces dernières en 2016 est lié à l’attribution de la licence de téléphonie 4G et au SWAP. S’agissant des dons, apprend-on, la baisse observée traduit celles de leurs composantes en capital et budgétaire qui se sont respectivement contractées de 20 milliards et 9,9 milliards.

En revanche, une hausse des recettes budgétaires (hors FSE) est observée, essentiellement portée par le recouvrement des recettes fiscales et, dans une moindre mesure, des recettes non fiscales. Cette situation traduit un bon niveau de mobilisation des droits de porte, des revenus de la TVA à l’import, de l’impôt sur les sociétés et de la TVA intérieure hors pétrole. Ceux-ci qui ont enregistré des hausses respectives de 16,4%, 14,7%, 12,6% et 9,3%. Toutefois, la bonne orientation des recettes fiscales a été fortement atténuée par le repli de 72,5 milliards des recouvrements au titre du Fond de Sécurisation des Importations des Produits Pétroliers (FSIPP) qui sont passés de 89,7 milliards en cumul à fin septembre 2016 à 17,3 milliards à fin septembre 2017. Hors FSIPP, les recettes budgétaires ont enregistré une hausse de 11,5%. Concernant les recettes non fiscales, elles ont augmenté de 22,8% en liaison, notamment, avec les performances notées dans le recouvrement des revenus du domaine qui se sont établis à 18,2 milliards.

Zachari BADJI