Finances publiques : Un déficit de 519,1 milliards en fin mai

La gestion budgétaire en fin mai 2019, s’est traduite par une mobilisation satisfaisante des ressources et une exécution soutenue des dépenses publiques. En effet, les ressources ont progressé de 10% tandis que les dépenses publiques se sont confortées de 29,5%.

Le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit de 519,1 milliards à fin mai 2019, contre un déficit de 284 milliards à la même période de l’année précédente. C’est ce qui ressort de la note du point mensuel de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee). En effet, les ressources (990,8 milliards) sont constituées de recettes budgétaires et de dons. Leur progression, en glissement annuel, est principalement attribuable aux recettes budgétaires. En particulier, les recettes fiscales se sont établies à 865,2 milliards à fin mai 2019 contre 766,2 milliards un an auparavant. Cette situation est favorisée par les relèvements respectifs des droits et taxes au cordon douanier avec 293,5 milliards, de l’impôt sur le revenu à 165 milliards et de la taxe spécifique du pétrole estimée à 54,8 milliards. Toutefois, des replis sont enregistrés concernant des recouvrements de la TVA intérieure hors pétrole nette des certificats de détaxe et des droits d’enregistrement. À propos des dépenses budgétaires, renseigne la source, elles sont estimées à 1509,9 milliards à fin mai 2019 contre 1165,7 milliards un an auparavant, soit un accroissement de 344,2 milliards ou 29,5%, à la fois porté par les charges courantes et les investissements. D’après la Dpee, la hausse des dépenses courantes est principalement attribuable aux intérêts sur la dette publique évalués à 167,6 milliards, à la masse salariale avec 304,5 milliards et 446,5 milliards aux charges de fonctionnement. L’accroissement des dépenses de fonctionnement est perceptible à travers les transferts et subventions alors que l’augmentation des intérêts reflète l’échéance de l’Eurobond. S’agissant des dépenses en capital, elles sont évaluées à 591 milliards à fin mai 2019 contre 457,6 milliards un an auparavant, soit une hausse de 29,2%, à la fois soutenue par les investissements sur ressources extérieures et les investissements sur ressources intérieures qui se sont respectivement consolidés de 35,1% et 24,9%.

Zachari BADJI