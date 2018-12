Fini la dengue

Depuis le 19 septembre 2018, une épidémie de Dengue s’est déclarée dans notre pays avec, à ce jour, 342 cas confirmés. A cet effet, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale avait mis en place un important dispositif de riposte. Depuis le 1er décembre 2018, aucun nouveau cas n’a été déclaré. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe la population de la fin de l’épidémie de la Dengue dans un communiqué dont nous détenons copie. « Toutefois, une surveillance épidémiologique reste toujours maintenue comme par le passé pour toutes les maladies à potentiel épidémique ». Une occasion pour le ministère de la Santé et de l’Action sociale de féliciter toutes les personnes et institutions qui se sont impliquées dans la lutte contre cette épidémie. La tutelle exhorte les populations au respect des mesures principales préconisées contre la Dengue, à savoir dormir systématiquement sous moustiquaire imprégné et détruire les sites de reproduction des moustiques.